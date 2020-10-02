Калуга, , 18:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 человека за последние сутки, сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 70 подтверждённых случаев.

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Всего в регионе 9 тыс. 376 положительных результатов тестов получили подтверждение, 1 тыс. 599 человек находятся на лечении, 7 тыс. 703 человека выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (482), в Обнинске (215), в Боровском районе (132), в Людиновском районе (126), в Дзержинском районе (87) и в Козельском районе (84).

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