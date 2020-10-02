Москва, , 17:40 — REGNUM В России развёрнут достаточный на сегодняшний день объём коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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»База, развернутая в весенний период, полностью сориентирована на возможность двойного использования. Это койки как для лечения поступающих инфекционных больных, так и для возврата к плановой и экстренной помощи пациентам другого профиля», — сказал министр.

Вместе с тем Мурашко призвал граждан следовать всем рекомендациям, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в России выявлено уже почти 1,2 млн инфицированных коронавирусом, в том числе 9412 — за последние сутки. Скончались 21 077 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 970 тысяч человек.

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