Ханты-Мансийск, 2 октября 2020, 17:33 — REGNUM У школьников Югры внеплановых каникул не будет. Об этом сообщил заместитель губернатора ХМАО Всеволода Кольцов.
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Данное решение принято совместно Роспотребнадзором по ХМАО, эпидемиологами, департаментом образования, подчеркнул замгубернатора.
Напомним, в Югре отмечается подъём заражений коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлено 153 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 147 случаев.
Основные очаги заражения на 2 октября: Ханты-Мансийск — 40 положительных тестов; Сургут — 29; Радужный — 13; Урай — 12; Октябрьский район — 10.