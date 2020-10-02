Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM В Петербурге арендатор начал сносить исторические Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, которые ранее получил в аренду «за 1 рубль». Теперь ему может грозить уголовная ответственность. Об этом 2 октября сообщили в городском комитете по охране памятников.

Ворота, через которые, как считается, проходил император Александр I, являются объектом культурного наследия. После торгов в аренду на 49 лет их получил НИИ химических волокон и композиционных материалов в конце 2019 года.

Сейчас Комитет по охране памятников (КГИОП) заметил демонтаж части исторической кирпичной кладки конструкций без какого-либо согласования проекта и без разрешения на производство работ.

1 октября комитет направил предписание «незамедлительно приостановить производство строительных, хозяйственных и иных работ на объекте».

«При этом арендатор в комментарии городскому телеканалу заявил, что работы ведутся по согласованию с комитетом по охране памятников. Дальнейшая судьба Александровских ворот будет решаться совместно с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. КГИОП рассматривается вопрос о привлечении лиц, виновных в разрушении памятника, не только к административной, но и к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

КГИОП напоминает, что программа «Рубль за метр» была призвана спасти заброшенные и разрушающиеся объекты культурного наследия.

«И если инвестор берет на себя обязательство работать с объектом, предполагается, что он делает это с намерением помочь сохранить гибнущий памятник — иначе незачем браться», — недоумевают чиновники.

Арендаторы других памятников культуры по той же программе работают с ними без нарушения закона, заметили в КГИОП. Так, в аренду за рубль был сдан особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Колобовых и дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача» в Петергофе.

Заметим, по условиям договора, НИИ должен был не сносить памятник культуры, а восстановить его за семь лет по согласованию с КГИОП. Александровские ворота были возведены по проекту Федора Демерцова в 1805 году после опустошительного пожара при взрыве пороха на Охтинском пороховом заводе. Они выделяются как архитектурными достоинствами, так и местоположением. По итогам работ Демерцов получил орден.

Из всех сооружений Порохового завода архитектора Фёдора Демерцова до сего дня на берегу Охты дожили только Александровские ворота и церковь Александра Невского. Сегодня ворота — это романтическая постройка на берегу Охты, хорошо вписанная в ландшафт, через них проходит пешеходная аллея.

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