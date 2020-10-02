Пермь, , 17:14 — REGNUM В Пермском крае организациям рекомендовано переводить своих сотрудников на удалённый формат. Об этом сообщает краевой оперштаб.

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Причиной стал рост числа выявляемых заражённых коронавирусом. Коэффициент заражаемости находится на отметке 1,07 и не опускался ниже с 15 сентября. А с 14 сентября количество выявляемых в сутки случаев коронавируса выросло с 61 до 83. При этом большинство новых пациентов посещали массовые мероприятия, а также пользовались общественным транспортом.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечает, что многие предприятия региона имеют успешный опыт работы удалённо. «Сейчас мы рекомендуем перевести на дистанционный формат тех сотрудников, чьё непосредственное присутствие в офисе не требуется», — сказал чиновник.