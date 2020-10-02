Посёлок городского типа Горшечное, Курская область, 2 октября 2020, 17:11 — REGNUM В Курской области вечером 1 октября был ликвидирован пожар в Горшеченском районе в лесном фонде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Огонь увидели местные жители. Они сообщили об этом в Горшеченское лесничество, а оттуда сигнал поступил в комитет природных ресурсов Курской области.
Был зафиксирован низовой пожар на общей площади 0,2 гектара в хвойном молодняковом насаждении. К его тушению привлекались 53 человека и 21 единица техники. За несколько часов огонь потушили. Лесники создали минерализованные полосы вокруг лесного массива и внутри него, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Как сообщили чиновники, рассматриваемая версия причины возникновения пожара — поджог.