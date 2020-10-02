Оренбург, , 17:06 — REGNUM В Оренбурге на территории бывшего завода РТИ произошел разлив нефтепродуктов. По факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается ущерб природе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, 30 сентября на площадке проводился демонтаж металлических емкостей, которые ранее использовались для хранения нефтепродуктов. Из-за несоблюдения правил производства работ была допущена утечка нефтесодержащей жидкости, что повлекло причинение ущерба окружающей среде.

Факт разлива нефтепродуктов выявлен прокуратурой утром 1 октября. На место выезжали представители разных ведомств. Взяты образцы загрязнённой почвы.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ («Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде»). В рамках расследования будет установлен круг лиц, причастных к загрязнению, а также размер ущерба.

После вмешательства прокуратуры представители собственника оборудования приняли неотложные меры по предотвращению попадания нефтепродуктов в водоохранную зону реки Сакмара.