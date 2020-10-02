Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В Ленинградской области от гриппа и ОРВИ привилось более 635 тысяч человек. В этом году в регионе хотят охватить такими прививками более 1,8 млн жителей. Об этом 2 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент в регион поступило 86 948 доз детской и 272 381 взрослой вакцины.

«Привито 82 645 детей и 243 246 взрослых. За счет средств работодателей привито 37 140 человек, — уточнили в комитете. — Вакцинация проходит достаточно активно».

Таким образом в Ленобласти на сегодняшний день от гриппа и ОРВИ сделали прививку 635 412 человек.

Напомним, вакцинация населения в регионе началась 11 сентября. В этом году Роспотребнадзор по Ленинградской области планирует вакцинировать от гриппа 1 млн 87 тысяч 510 человек — это 60% населения региона.

Прививку можно поставить во всех лечебных учреждениях Ленинградской области, а также в 124 мобильных амбулаторных пунктах, которые работают в местах массового скопления людей.

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