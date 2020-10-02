Челябинск, , 16:52 — REGNUM В Челябинской области отдан под суд бывший депутат регионального Заксобрания Константин Ч., являющийся гендиректором одного из ООО. Ему вменяют незаконное предпринимательство с обогащением на сумму более 898 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи полагают, что в 2016—2019 годах он осуществлял предпринимательскую деятельность по эксплуатации 27 производственных объектов III класса опасности. Речь идёт о сетях теплоснабжения и газопотребления на территории Челябинска и области. При этом соответствующей лицензии у него не оказалось.

Сейчас экс-депутату грозит до пяти лет колонии. Его деньги и автомобиль «Лексус» арестованы. Дело рассмотрит Металлургический райсуд Челябинска.