Москва, , 16:52 — REGNUM Владислав Крейнин, победитель конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен старшим вице-президентом — директором Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера.

Владислав Крейнин родился 10 мая 1988 года. Окончил с красным дипломом Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Международная журналистика», Университет Хуана Карлоса в Мадриде по направлению «Стратегический консалтинг в корпоративных коммуникациях» и бизнес-школу ESERP по специальности «Финансовый менеджмент». Успешно завершил корпоративную программу развития руководителей высшего звена LBS и программу «Цифровых навыков для руководителей» Imperial College London.

Владислав начал свою карьеру в Сбербанке в 2015 году в блоке «Розничный бизнес», где отвечал за развитие сегментных продуктов. В ходе Agile-трансформации на базе сегментной команды при его активном участии был создан трайб «Особенные решения». С июля 2017 года он был назначен вице-президентом — директором по маркетингу Департамента маркетинга и коммуникаций. Под его руководством с 2017 года разрабатывался бренд «Сбер». При участии Влада был дан старт традиции «Зелёных дней» — самых выгодных в году. В 2019 году в экосистеме Сбера при активном участии Влада была создана компания «СберМаркетинг», рекламное агентство полного цикла, и дано начало развитию рекламного бизнеса Сбера. В январе 2020 года Влад был назначен вице-президентом, Chief Growth Officer SberX, также он отвечал за организацию и проведение СберКонф — первой продуктовой конференции Сбера.

В новой должности старшего вице-президента — директора Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав объединит функции маркетинга и коммуникаций группы с задачами роста: развития бизнес-моделей, аналитики и продуктовых механик для ускоренного роста бизнеса экосистемы Сбера.

«Объединение функций маркетинга и роста — мировой тренд, которому уже последовали такие компании, как Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Kellogg, Best Buy и другие. Реализуя стратегию развития своей экосистемы, Сбер определил в качестве приоритетных зон для развития функций маркетинга и роста бизнеса — создание единого клиентского опыта внутри всех наших каналов, продуктов и сервисов, укрепление лидирующих позиций Сбера во всех наших продуктах и сервисах, а также управление брендом и коммуникациями экосистемы Сбера как одним из ключевых активов группы. Именно эти направления станут приоритетными для Владислава и нашей маркетинговой команды в ближайшее время. Приветствую Влада в новой ответственной роли и желаю ему больших успехов!», — сообщил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

7 сентября 2020 года Владислав Крейнин стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России 2020» и принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас такое время, что все статусы и достижения прошлого — они сиюминутны, быстро теряют актуальность. Надо постоянно двигаться вперёд, учиться новому, смотреть, чем ещё ты можешь быть полезен. Поэтому мне стало интересно попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России», познакомиться с талантливыми людьми — со всей страны, разных возрастов, разных профессий. Это было самым ценным», — рассказал победитель конкурса «Лидеры России 2020» Владислав Крейнин, — Для меня конкурс стал площадкой для познания и себя, и людей вокруг, и нашей страны».

Старший вице-президент — директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера отметил, что важная задача для страны сегодня — это поиск и развитие людей, способных создавать будущее, в том числе цифровые сервисы для людей. Поэтому Сбербанк активно поддерживает конкурс «Лидеры России» и запустил в третьем сезоне отдельное направление «Финансы и технологии».

«Сейчас нужны люди, которые способны думать про цифровые технологии, придумывать новое. И в ходе конкурса я уже привлёк в свою команду одного участника — победителя направления «Финансы и технологии». Я всегда открыт к поиску новых людей в команду — энергичных, дерзких, мыслящих нелинейно, горящих своим делом. На конкурсе «Лидеры России» таких людей очень много, поэтому я рассматриваю его победителей в свою команду», — подчеркнул Владислав Крейнин.

Как ранее сообщало ИА РЕ, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 210 «Лидеров России».