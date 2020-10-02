Москва, , 16:43 — REGNUM В подмосковной Коломне 2 октября официально переименуют в честь адмирала, дважды Героя Советского Союза Сергея Горшкова сквер, который местные жители давно уже так и называют. Инициатива в 75-летия Победы провести всероссийский проект «Улица Героя» по присвоению имен ветеранов войны улицам, площадям и скверам принадлежит ОНФ.

Сергей Горшков с 1911 по 1926 год жил и учился в Коломне. Он командовал Азовской военной флотилией, Дунайской военной флотилией и эскадрой кораблей Черноморского флота, С января 1956 адмирал был Главнокомандующим Военно-Морским Флотом. Сергей Георгиевич не прерывал связей с родным городом, навещал предприятия и учреждения. Активисты ОНФ обратились к главе Коломны с просьбой присвоить центральному скверу имя Горшкова. Администрация Коломенского городского округа переименование поддержала.

«Мы поддержали предложение, поступившее с берегов Оки, об официальном присвоении имени адмирала Горшкова скверу, — рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, — И это — яркий факт в реализации проекта ОНФ «Улица Героя» об увековечивании имен героев страны. По Московской области мы регулярно ведем эту работу и уверены, что вскоре имена героев будут носить ряд улиц и проспектов, а возможно и микрорайонов подмосковных городов.»

Проект ОНФ предполагает присвоение имен героев войны городским пространствам, связанным с жизнью, работой и службой ветеранов, а также историческим местам, где происходили значимые для истории события Великой Отечественной войны. Активисты ОНФ получили от местных властей по всей России уже более ста положительных решений о присвоении имен защитников отечества улицам, скверам, аллеям и паркам. Так, в Орле скверу на пересечении улиц Новосильской и 4-й Курской присвоено имя военного журналиста, писателя, участника Великой Отечественной войны Евгения Аграновича. В прошлом рядом с этим сквером находился дом, где жил писатель — автор песен «Одесса-мама», «Солдат из Алабамы», «Пыль», «Последний рыцарь на Арбате», «Вечный огонь» и «Лебединая песня».

В Мурманской области предложение активистов ОНФ и инициативной группы кандалакшан создать аллею героев поддержали глава региона и глава Кандалакшского района. На аллее установили информационные стенды с именами Героев Советского Союза, получивших награду за защиту родины на кандалакшском направлении.