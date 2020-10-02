Москва, , 16:39 — REGNUM Тот факт, что Алексей Навальный на сегодняшний день быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит о том, что в Омске его жизнь была спасена. Такое мнение выразили омские медики в открытом письме, опубликованном в ответ на критику Навального и его сторонников.

«Резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла», — говорится в письме.

«В медицине есть понятие «золотые часы» — это первые часы после травмы, отравления и так далее. От того, какая помощь оказана больному в этот срок, зависит дальнейшее развитие болезни, будет ли летальный исход или выздоровление, рассказала журналистам врач-педиатр, эксперт ОНФ, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

«При каждом состоянии эти золотые часы разные, и, конечно, самое тяжелое, когда нет диагноза, непонятна причина происходящего, и некогда проверять версии — надо сохранять основные жизненные функции организма. Квалификация врача в такой ситуации определяется по тому, как он избежит летального исхода. Представьте, что существовали бы какие-то тайные задачи на жизнь Алексея Навального. Было бы проще всего: «Упал, умер! Не спасли, будем разбираться». Но наши врачи использовали эти «золотые часы», как велит профессиональный долг — спасли Алексею Навальному жизнь и передали в руки коллегам из Германии», — продолжила представитель ОНФ.

«У меня впечатление, что он просто не понимает, о чем идет речь, иначе он бы испытывал совсем другие чувства к моим коллегам из Омска», — завершила свой комментарий Татьяна Буцкая.

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