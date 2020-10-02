Улан-Удэ, , 16:30 — REGNUM В Бурятии приняты новые меры в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, работодатели должны представить сведения о 30% работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

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Новые требования вводятся на период с 5 по 18 октября. При этом они не распространяются на предприятия оборонно-промышленного комплекса и авиастроения, атомной энергетики, а также на организации, работающие в рамках государственного оборонного заказа и выполняющие контракты по нацпроектам и различным госпрограммам.

Кроме того, в прежнем режиме продолжают работу организации здравоохранения, аптеки, детские сады, учебные заведения, продуктовые магазины.

Также согласно поправкам в указ главы до особого распоряжения приостанавливается проведение групповых занятий контактным способом для организаций допобразования и спортивных учреждений.

В правительстве надеются, что принятые меры будут способствовать стабилизации ситуации с коронавирусом в республике.

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