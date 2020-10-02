Уфа, , 16:31 — REGNUM Семье погибшего на шахте взрывника оказана материальная помощь в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ООО «Шахтостроительное управление».

По сообщению пресс-службы предприятия, руководство Шахтостроительного управления выделило семье погибшего взрывника — сотрудника этого предприятия материальную помощь. Кроме этого, оказана помощь в доставке его тела до границы Казахстана.

Отмечается, что для проведения расследования причин несчастного случая была создана комиссия под председательством Западно-Уральского Управления Ростехнадзора. Руководство предприятия содействует в установлении причин и обстоятельств данного несчастного случая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 сентября в Хайбуллинском районе на подземном руднике Юбилейного месторождения медно-цинково-колчеданных руд во время подземной горной выработки отслоился кусок горной массы. В результате погиб 48-летний взрывник-работник учалинского ООО «Шахтостроительное управление».

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