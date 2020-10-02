Москва, , 16:28 — REGNUM «Тьюторство» в школах вызвало много вопросов у лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

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Власти Москвы намерены опробовать в школах новый режим обучения — тьюторство, в рамках которого штатных преподавателей старше 65 лет заменят студенты и аспиранты, а их старшие коллеги будет следить за учебным процессом дистанционно.

«Экспромты и кавалерийские наскоки здесь недопустимы. Нас уверяют, что учебный процесс никак не пострадает. Я не разделяю этот оптимизм. Смена педагога в ходе учебного года — всегда определенный стресс и для школьников, и для самого учителя — тем более, если на его месте студент или аспирант», — заявил Миронов.

По его мнению, страдает не только процесс получения знаний, дистанционкой, а теперь и «тьюторством» убивается фактор индивидуальности в образовании, который неразрывно связан с личностью педагога.

«За последние годы мы и так измучили среднюю школу новациями. Не уверен, что ситуация вынуждает нас идти на новый эксперимент, который попахивает тем, что в прежние времена именовали еще одним «красивым» словом — волюнтаризм», — рассуждает парламентарий.

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