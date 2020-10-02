Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM В Петербурге изменили правила работы городской подземки. Об этом 2 октября сообщили в Смольном. Теперь в метро смогут на законных основаниях, на основании утвержденных главой города правил, не пускать пассажиров без масок и перчаток.

Пассажиры в метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующие постановления правительства. Они утверждают правила пользования Петербургским метрополитеном и правила его технической эксплуатации.

В подписанных документах содержатся основные требования к работе метро и его сотрудников, а также установлены правила поведения в подземке.

Так, прописаны права и обязанности перевозчика, то есть ГУП «Петербургский метрополитен», и пассажиров. Там же прописан порядок и условия перевозок граждан и провоза ручной клади.

В частности, пассажира могут развернуть на входе с багажом, если он не предъявляет необходимые проездные документы, не проходит досмотр или не соблюдает установленные санитарные и ограничительные меры в период действия режима повышенной готовности. Здесь явно речь идет об отказе носить маски и перчатки в пандемию коронавируса.

Читайте также: «Преступное понтование»: петербуржцы опять разругались из-за масок в метро

Отдельные правила предусмотрены для пассажиров с детьми.

Правила технической эксплуатации петербургской подземки содержат требования о подготовке поезда к эксплуатации, описывают действия сотрудников в случае ЧС, поломки, неполадок и сбоев в работе поездов.

Ранее Смольный указал ужесточить соблюдение масочного режима в метро и другом общественном транспорте с 1 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Профсоюз просит не привлекать полицию Петербурга к отлову людей без масок