Санкт-Петербург, 2 октября 2020, 16:29 — REGNUM В Петербурге изменили правила работы городской подземки. Об этом 2 октября сообщили в Смольном. Теперь в метро смогут на законных основаниях, на основании утвержденных главой города правил, не пускать пассажиров без масок и перчаток.
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Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующие постановления правительства. Они утверждают правила пользования Петербургским метрополитеном и правила его технической эксплуатации.
В подписанных документах содержатся основные требования к работе метро и его сотрудников, а также установлены правила поведения в подземке.
Так, прописаны права и обязанности перевозчика, то есть ГУП «Петербургский метрополитен», и пассажиров. Там же прописан порядок и условия перевозок граждан и провоза ручной клади.
В частности, пассажира могут развернуть на входе с багажом, если он не предъявляет необходимые проездные документы, не проходит досмотр или не соблюдает установленные санитарные и ограничительные меры в период действия режима повышенной готовности. Здесь явно речь идет об отказе носить маски и перчатки в пандемию коронавируса.
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Отдельные правила предусмотрены для пассажиров с детьми.
Правила технической эксплуатации петербургской подземки содержат требования о подготовке поезда к эксплуатации, описывают действия сотрудников в случае ЧС, поломки, неполадок и сбоев в работе поездов.
Ранее Смольный указал ужесточить соблюдение масочного режима в метро и другом общественном транспорте с 1 октября.
В Петербурге использование средств индивидуальной защиты является обязательным в общественных местах, к которым относятся вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта, автобусные и железнодорожные вокзалы, аэропорты, водный транспорт, согласно действующему постановлению правительства Санкт-Петербурга №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».
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