Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM В Петербурге планируют вернуть историческое название Смоляной улице, которая сейчас именуется улицей Книпович, в честь примкнувшей к большевикам революционерки-народовольца Лидии Книпович, скончавшейся в 1920 году.

Соответствующий проект постановления подготовили в комитете по культуре Петербурга. Улица находится в Невском районе, от проспекта Обуховской Обороны до Глухоозерского шоссе.

Партия «Коммунисты России» поспешила выразить свое негодование этими переменами.

«Это — удар по исторической памяти, по революционной истории города. Революционерка Книпович была педагогом, пламенной большевичкой и борцом за права женщин. Пытаясь переименовать улицу ее имени, чиновники Смольного намерены оскорбить не только левые силы, но и женщин, поскольку Лидия Книпович очень много сделала для защиты прав женщин в начале прошлого века», — заявил руководитель регионального филиала партии Сергей Малинкович.

Ситуацию он сравнил с «историческим вандализмом» и «вредительством». Партия собирается обратиться к губернатору Александру Беглову с призывом «не позволять подчиненным обострять обстановку в городе в столь сложное время и пресечь подобное абсурдное расходование бюджетных средств». Он также призвал прочие левые силы проявить солидарность и выйти на акции протеста.

Опрос о необходимости вернуть улице Книпович историческое название проводили в мае на официальном сайте городской администрации.

Название «Смоляная улица» было известно с 1871 года, его происхождение связано с местонахождением смоляных амбаров Стеклянного городка — исторического района Санкт-Петербурга, промышленный профиль которого получил отражение в названиях улиц Хрустальной, Стеклянной, Фаянсовой и других. Улица Книпович вместо Смоляной появилась на карте Ленинграда в декабре 1976 года.

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