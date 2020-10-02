Мурманск, , 16:16 — REGNUM В Мурманской области выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди учителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус в школах был выявлен у классных руководителей. По причине COVID закрывали только отдельные классы, а не школы целиком.

«Связи заболевания с посещением образовательных учреждений у учащихся не отмечается. Все заболевшие либо не посещали учебные заведения с марта, когда начались изоляционные мероприятия, либо имели контакт с положительными родственниками в семье. Многие находились на домашней изоляции и были обследованы на 10-й день карантина, либо их обследовали в связи с плановой операцией, выездом на соревнования или по другим личным причинам», — отметила главный санитарный врач региона Лена Лукичева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на дистанционное обучение переведены ученики 22 классов из 17 школ.