Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM Почти на четверть вырос уровень заболеваемости ОРВИ в Ростовской области за неделю с 21 по 27 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Так, на Дону выявили более 13,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 31,2% ниже эпидпорога. Однако заболеваемость ОРВИ в сравнении с предшествующей неделей оказалась выше на 22,3%. Высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в возрастной группе 15 лет и старше.

В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 4,2 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость по сравнению с предшествующей неделей также оказалась выше — на 19,3%.

Кроме того, на 6% увеличилось число пациентов с ОРВИ, которым понадобилась госпитализация.