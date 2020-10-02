Кемерово, , 16:02 — REGNUM В Кемеровской области учителя начали получать выплаты за классное руководство. Средства уже получили более 13 тысяч педагогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Уточняется, что в дополнение к региональной доплате за классное руководство в размере 3 тысяч рублей 13 763 учителя получили по 5 тыс. рублей в рамках в рамках федеральной программы. Общий размер выплат за руководство одним классом в области составил 8 тысяч рублей.

Также сохраняются все региональные стимулирующие выплаты для учителей: ежемесячная спецвыплата в размере 5,7 тыс. рублей педагогам — наставникам молодых специалистов и выплата в размере 8 тыс. рублей молодым специалистам.

По данным министерства образования и науки Кузбасса, на поддержку учителей в регионе ежегодно выделяется более 930 млн рублей.