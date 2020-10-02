д. Васкелово, , 16:21 — REGNUM В Ленинградской области в суд передано дело в отношении женщины, которая в пьяном виде переходила железнодорожный мост и, пытаясь увернуться от поезда, выронила пятилетнюю дочь подруги. В результате ребенок погиб. О завершении расследования 2 октября сообщили в пресс-службе Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, трагедия произошла вечером 16 июля 2020 года. Две женщины с пятилетним ребенком переходили железнодорожный мост через реку Грузинка, находящийся на перегоне «Васкелово — 47км» Всеволожского района Ленинградской области и не оборудованный для пешеходов. Когда мимо проезжал поезд, женщина, на руках которой была маленькая девочка, пытаясь увернуться от поезда, выронила ее. Малышка упала в открытую воду реки и в результате полученных травм скончалась на месте.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Как считают следователи, виновна в гибели ребенка 35-летняя подруга матери девочки. В тот день обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, у обвиняемой до этого момента было диагностировано психическое расстройство.

«В связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», — уточнили в ведомстве.