Мурманск, , 16:00 — REGNUM В Мурманской области из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 22 класса. Карантин коснулся 17 образовательных организаций в шести городах области. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Образовательные учреждения или отдельные классы переводят на дистанционный режим обучения либо из-за выявления больного коронавирусом, либо из-за отсутствия 20% учащихся по причине ОРВИ.

«Мы обращаем внимание родителей, что весь ограничительный период ребенок также не должен посещать платные секции, факультативы и другие формы дополнительного образования», — отметила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лучкичева.