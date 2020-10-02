Стокгольм, , 16:03 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на два человека. Такие данные 2 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 895 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 94 283 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 688 человек.

По состоянию на 2 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 24 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 611 пациентов, что на одного человека больше, чем сутками ранее.