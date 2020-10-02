Москва, , 16:05 — REGNUM ВДНХ третий раз присоединится ко Всемирной неделе космоса. Об этом сообщат пресс-служба выставки.

Отмечается, что мероприятия приурочены к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Праздничная программа стартует в центре «Космонавтика и авиация» 3 октября. Планируется провести бесплатные лекции, кинопоказы, экскурсии, конкурс и спектакль для детей.

«Мероприятия пройдут с соблюдением норм безопасности, установленных Роспотребнадзором. Принять участие в неделе космоса на ВДНХ можно не выходя из дома — многие события также будут доступны в онлайн-формате», — отмечается в сообщении.

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