Саранск, , 15:58 — REGNUM В Мордовии начали делать прививки от коронавируса. Вакцинация происходит исключительно по желанию, накануне прививки сделали 20 добровольцев, 2 октября вакцинировался глава минздрава республики Олег Маркин, сообщает региональный оперативный штаб.

Всем, кто готов сделать прививку, должно быть не больше 50 лет. Также должны отсутствовать антитела к коронавирусу и заболевание, им вызываемое.

Перед процедурой министра смотрел терапевт, затем пациенту измерили давление, проверили слизистые и кожные покровы. Маркин рассказал журналистам, что вакцинироваться от коронавируса можно через 30 дней после прививки от гриппа и пневмококка, накануне не рекомендуется употреблять алкоголь. Второй компонент препарата будет вводиться через 21 день.

О добровольцах, которые были привиты накануне, министр сказал, что ни у кого из них даже температура не поднялась.

Пробная партия вакцин была поставлена в республику в объеме 42 доз, всего до конца года регион получит 684 дозы вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маркин говорил, что при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер — ношение масок и перчаток, использование дезинфицирующих средств, соблюдение дистанции — республике удастся избежать развертывания дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Не придется подключать больницы, которые оказывают плановую помощь и работают с другими пациентами, откладывать диспансеризацию и профосмотры, что в дальнейшем скажется на здоровье жителей.

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