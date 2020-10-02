Ташкент, , 15:57 — REGNUM Группа российских медиков-специалистов завершила миссию в Узбекистане, сообщили 2 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Российские врачи посещали медицинские учреждения в различных регионах Узбекистана и помогали своим коллегам бороться с коронавирусом. Руководитель делегации Константин Покровский и врач анестезиолог-реаниматолог Ирина Мачулина награждены нагрудными знаками «Отличник здравоохранения Узбекистана».

Покровский отметил, что Узбекистану в короткий срок удалось перестроить систему здравоохранения, а также построить клинику в Зангиатинском районе. «В принципе это нелегко было сделать за короткие сроки, но вам это удалось. Это значительно облегчило борьбу с этой массовой инфекционной болезнью», — сказал глава российской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, группа российских медиков прибыла в Узбекистан 18 сентября. В Ташкент прилетели 35 специалистов, в том числе эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, хирурги и другие специалисты.

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