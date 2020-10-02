Архангельск, , 15:56 — REGNUM С начала пандемии жертвами COVID-19 в Архангельской области стали 259 человек. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на региональную комиссию по разбору летальных исходов сообщили в штабе.

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Комиссия рассмотрела еще 57 пакетов документов и установила, что 43 человека скончались от осложнений, полученных в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией, а 14 пациентов с COVID-19 — от иных заболеваний.

«Таким образом, на 2 октября в Архангельской области официально подтверждено 259 летальных случаев от COVID-19», — подчеркнули в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский региональный штаб обеспокоен ростом заболеваемости COVID-19, муниципалитетам поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима.