Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Пять пациентов с диагнозом с COVID-19 в течение последних суток скончались Грузии. Информацию об этом 2 октября разместили на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Как сообщила журналистам министр здравоохранения страны, двое из погибших лечились в батумской клинике, трое — в Кутаиси. Их возраст был от 51 до 90 лет. Во всех случаях у пациентов выявили сопутствующие хронические заболевания, которые осложняли лечение.

Стоит отметить, что пять смертей пациентов с COVID-19 за сутки — это самый большой показатель для Грузии. С начала пандемии в стране умерли всего 46 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». До 1 сентября было 19 таких смертей, после этой даты — 27.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Грузии введут новый режим самоизоляции