Ставрополь, , 15:56 — REGNUM Неприятный запах в Ставрополе, на который жаловались горожане, вызван пожарами на соседних территориях. При этом концентрация вредных веществ в атмосфере не превышает допустимого уровня, сообщил 2 октября на своей странице в Instagram министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов.

Накануне жители Ставрополя стали жаловаться на едкий запах, который чувствовался в разных частях города. Сотрудники краевого центра государственного экологического мониторинга отобрали пробы воздуха с помощью передвижного экологического поста. Согласно проведенному анализу, концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимого уровня.

«Наблюдается небольшое увеличение количества взвешенных частиц из-за мощной пылевой бури, обрушившейся на Ставрополье. Сильный ветер, который отмечается почти во всех территориях региона, принес запах, вызванный пожарами на сопряженных территориях», — написал Хлопянов.

Министр добавил, что в течение всего сегодняшнего дня мониторинг атмосферного воздуха в Ставрополе будет продолжен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября практически всю территорию Ставрополья охватила пыльная буря, которую в краевом Гидрометцентре назвали самой масштабной за последние 10 лет. Сильнее всего стихия разыгралась в восточных районах субъекта.

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