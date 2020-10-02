Киев, , 15:50 — REGNUM В Киеве прошла церемония открытия памятника, посвящённого одному из идеологов движения за независимость Индии Махатме Ганди. Об этом сообщило 2 октября информационное агентство «Укринформ».

Памятник открыли в Ботаническом саду имени Фомина по случаю 150-летия индийского лидера.

«Этот памятник первый подобный на Украине. Он является примером и символом той дружбы, которая существует между Индией и Украиной», — заявил посол Индии на Украине Партха Сатпатхи.

По словам дипломата, роль Махатмы Ганди в современном мире будет только расти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи Мадрида неизвестные обрисовали краской памятник так называемой «Небесной сотне».

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