Киев, 2 октября 2020, 15:50 — REGNUM В Киеве прошла церемония открытия памятника, посвящённого одному из идеологов движения за независимость Индии Махатме Ганди. Об этом сообщило 2 октября информационное агентство «Укринформ».
Памятник открыли в Ботаническом саду имени Фомина по случаю 150-летия индийского лидера.
По словам дипломата, роль Махатмы Ганди в современном мире будет только расти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи Мадрида неизвестные обрисовали краской памятник так называемой «Небесной сотне».
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