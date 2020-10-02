Москва, , 15:57 — REGNUM Дети и беременные женщины не будут участвовать в пострегистрационных испытаниях противокоронавирусной вакцины, разработанной в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщили 2 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В научном центре пояснили, что клиническим исследованиям с участием детей всегда предшествуют исследования с участием взрослых добровольцев. Испытания препаратов на беременных могут проходить только после исследования репродуктивной токсичности на животных.

«При исследовании препарата необходимо предусмотреть поэтапное выполнение исследования, начиная со старшей возрастной группы: 15−17 лет, 10−14 лет, 6−9 лет, 2−5 лет, 7−24 месяца, первые 6 месяцев жизни», — сказали в Роспотребнадзоре ТАСС.

Испытания на животных закончатся в декабре, пока при одно‑ и двукратном введении вакцины «ЭпиВакКорона» токсического воздействия не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября вакцина «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов, разработанная в центре «Вектор», прошла регистрацию в Роспатенте. За регистраций последует третий этап испытаний, к участию в нём привлекут 5 тыс. добровольцев.

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