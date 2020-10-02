Новосибирск, , 15:45 — REGNUM Новым ректором Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) назначен Евгений Рудой. Приказ подписан в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации накануне, 1 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что до этого Евгений Рудой являлся временно исполняющим обязанности ректора.

Согласно официальным данным, Евгений Рудой окончил Новосибирский государственный агарный университет. После этого работал в Сибирском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства СО РАСХН, а затем являлся преподавателем НГАУ. В 2018 году Рудой окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». С февраля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности ректора Новосибирского ГАУ.