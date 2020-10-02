Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM В Петербурге продолжается уход в отставку руководителей крупнейших медицинских стационаров. Меняются главврачи не только клиник городского, но и федерального подчинения. Как сообщили 2 октября в пресс-службе Смольного, названы имена новых начальников двух крупных медучреждений, подчиненных Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА).

Больница №122 Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Ушедшего в отставку директора Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, академика РАН Юрия Лобзина сменит главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням у детей Александр Усков. На смену руководителю Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова — Клинической больницы №122 Якову Накатису придет Валерий Колабутин», — говорится в сообщении по итогам встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой.

Отметим, что в период «первой волны» пандемии пользующаяся большим авторитетом у пациентов и медиков больница №122, вместе с целым рядом других федеральных стационаров, была переведена целиком под лечение COVID-19. Как сообщали СМИ, многие из высококвалифицированных сотрудников этой больницы уволились, отказавшись работать в качестве новоявленных «инфекционистов».

Как сообщила Вероника Скворцова, бывшие руководители указанных медучреждений получат должности «президентов» и будут выступать в роли консультантов. Добавим, что Валерий Колабутин, который возглавит больницу №122, является бывшим главой комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Команды новых руководителей будут развивать фундаментальные научные и клинические направления, а также работать над обеспечением безопасности тех жителей Санкт-Петербурга, которые трудятся в отраслях с высокими рисками для здоровья», — заявила глава ФМБА России, экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

В свою очередь Александр Беглов поблагодарил ФМБА за помощь здравоохранению Петербурга на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Это позволило снизить нагрузку на городские стационары и оказывать плановую помощь», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, главврач старейшей больницы Санкт-Петербурга — Мариинской больницы Олег Емельянов объявил о своем уходе с занимаемой должности спустя 22 года работы. Исполнять обязанности главного врача Мариинской больницы назначена Евгения Рубежова, кандидат медицинских наук, ранее — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

В марте 2020 года на фоне начинавшейся эпидемии коронавируса был уволен глава Клинической инфекционной больницы им. Боткина Алексей Яковлев.

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