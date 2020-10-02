Грозный, , 15:39 — REGNUM В Чечне не нашли причин для возбуждения уголовного дела по факту гибели ребенка под колесами автомашины. Двухлетняя девочка скончалась от удара о движущееся транспортное средство во дворе многоквартирного дома в городе Грозном.

«По результатам доследственной проверки в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как было установлено, в момент трагедии мать двухлетней девочки держала на руках грудного ребенка. Когда ее дочь «внезапно побежала в сторону дороги», женщина не смогла её удержать. Ребенок получил травму от удара о боковую часть транспортного средства, в результате чего наступила смерть.

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