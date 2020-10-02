Лондон, , 15:42 — REGNUM Близкие люди окружали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа во время судебных слушаний в Лондоне по делу о его экстрадиции. Настроение журналиста улучшилось, рассказал отец Ассанжа Джон Шиптон 2 октября на брифинге.

По словам Шиптона, за время слушаний Ассанж смог увидеть любимых людей, своих друзей и сторонников, и это положительно на него повлияло. Ассанжу разрешают видеть сыновей, но из-за угрозы заражения коронавирусом обнять детей он не может.

«Не знаю, стандартные это правила или нет. Но это очень странно, я бы не хотел, чтобы с людьми так обращались», — добавил отец Ассанжа.

Из-за болезни лёгких Ассанжа отнесли к группе риска по коронавирусу, подтвердил Шиптон. Основатель Wikileaks много лет изолирован — сначала в посольстве Эквадора, теперь в тюрьме. Это сказывается на его здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Центральном уголовном суде Лондона закончились слушания по делу о выдаче Ассанжа властям США, которые начались 7 сентября. Судья объявит своё решение 4 января 2021 года.

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