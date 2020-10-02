Москва, , 16:02 — REGNUM Рекомендация властей Москвы для предприятий о переводе 50% сотрудников на удалённую работу породила шквал комментариев со стороны пользователей интернета. Своё мнение граждане оставили 2 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Часть людей решила поддержать власти Москвы в попытке призвать компании перевести половину своего штата на удалённую работу. По мнению людей, такое решение позволит снизить опасность распространения новой коронавирусной инфекции.

«Перевод части сотрудников на удаленную работу является вынужденной мерой в рамках противокоронавирусных мероприятий! Это касается именно офисных работников! Как показала жизнь — они прекрасно справляются и на удалёнке. При этом работники производств останутся на рабочих местах, поэтому промышленность никак не пострадает от перевода сотрудников. Я считаю, что частичный вывод на удалёнку позволит сократить количество контактов, а, следовательно, и количество новых случаев заражения», — написал Рома С.

Некоторые пользователи задались вопросом, что делать работникам, кто из-за перевода на удалённую работу начнёт получать меньшую заработную плату. Еще больший вопрос у граждан возникает в связи с судьбой сотрудников, которых сократили в из-за необходимости компаниям соблюдать обязательный переход работников на удалёнку в количестве 30% от общего числа штата, не говоря уже о рекомендуемых 50%.

«Если власть выплатит этим 2 миллионам хотя бы по 25 000 на человека, то нет проблем. Иначе, что, например, делать единственному кормильцу в семье, когда никто на другую работу (всего лишь на месяц, да ещё в режиме этих ограничений) его не возьмёт? Идти грабить? Что предлагает власть в качестве альтернативы?», — написал пользователь Олег.

Отдельные комментаторы поделились личной ситуацией в их семьях. По словам людей, ограничения на территории Москвы из-за пандемии коронавируса оказывают негативное влияние на их работу.

«Пришла вчера жена с работы и сказала, что 30 процентов на удалёнку и списки отправили в департамент. Но только все это будет по бумагам проходить, на работу все сто процентов иначе хана. Не потянет контора удалёнку. Горький опыт уже есть. Вот тебе и весь расклад», — поделился Алексей Б.

Часть пользователей отметила, что наблюдает ситуацию, в которой реализовать необходимые требования властей Москвы просто невозможно. На некоторых предприятиях, в случае ухода 30% сотрудников на удалёнку, компания не сможет функционировать.

«У нас в офисе 100 рабочих мест, всего сотрудников числится 40, 10 из которых в отпуске, на больничном, в командировке. Остальные Соц дистанцию в офисе очень даже соблюдают. Сэр, а кто работать будет? Не все возможно дома сделать на компьютере», — пишет Sonik.

Другие пользователи призвали московские власти помочь людям, кто несёт убытки в связи с переходом компаний на удалённую работу. По видению граждан, для этого можно пожертвовать средства, которые направляются на обустройство общественных пространств.

«Московские власти, прежде чем запрещать и рекомендовать в обязательном порядке, кого-то уводить на удалёнку, первое что надо было продумать Вам как компенсировать тем, кто перейдёт на удалёнку их заработную плату, чтобы они могли кормить свои семьи. Пересмотрите бюджет Москвы, заморозьте все свои бордюры и аналогичные проекты и бросьте все деньги на зарплаты пострадавшим удалёнщикам и на медучреждения для борьбы с ковидом», — высказал мнение Сергей П.

Напомним, 5 октября 2020 года на территории Москвы вступает в силу требование для офисных компаний, согласно которому 30% сотрудников должны перейти на режим удалённой работы. Власти Москвы рекомендовали владельцам предприятий увеличить данный процент до 50.