Екатеринбург, , 15:26 — REGNUM Свердловский областной суд не нашел нарушений в действиях курящего жителя Тавды, на которого пожаловалась соседка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина посчитала, что проживающий в соседней квартире сосед целенаправленно травит её табачным дымом и ядами через смежную стену. Жительница уверена, что в отместку за её жалобы мужчина перешёл все грани и начал брызгать рядом со стеной дихлофосом, чтобы досадить соседке.

Тавдинский районный суд отклонил требования гражданки. Та требовала от соседа компенсировать моральный вред, а также провести ремонтные работы, чтобы запах не проникал к ней в квартиру. После отказа в удовлетворении иска женщина обжаловала это решение в областной инстанции.

Истец не смогла предоставить суду доказательства нарушения своих прав и наличия угрозы её здоровью от действий соседа, поэтому в областном суде не нашли оснований пересматривать дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после жалоб жителей дома по улице Бажова на пьяных дебоширов.

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