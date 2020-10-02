Калуга, , 15:31 — REGNUM В Калужской области каникулы у школьников начнутся по расписанию — в ноябре, — как у тех, кто учится по четвертям, так и у тех, кто занимается триместрами. Об этом заявил министр образования и науки региона Александр Аникеев, сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Александр Аникеев Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

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По словам главы образовательного ведомства области, досрочных каникул в октябре не будет и этот вариант даже не рассматривается.

«Школьники смогут поздравить учителей с профессиональным праздником и без эксцессов освоить учебную программу», — сказал Аникеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении школьных каникул на две недели в связи с негативной ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

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