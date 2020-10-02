Бейрут, , 15:14 — REGNUM Двое граждан РФ с судна «Капитан Нагдалиев», которое было брошено судовладельцем в порту Бейрута, вернулись в Россию. Об этом 2 октября сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Ливане Руслан Мамаев.

Он добавил, что дипломатическое ведомство оказало в этом содействие.

«Второй помощник капитана Дмитрий Гутковский и повар Ирина Рожнова были сопровождены в четверг в аэропорт и отправлены самолётом в Россию», — уточнил ТАСС дипломат.

По его словам, российские граждане уже благополучно добрались домой.

Напомним, согласно данным портала по отслеживанию судом vesselfinder, судно «Капитан Нагдалиев», принадлежащее турецкой судоходной компании Palmali и ходившее под мальтийским флагом, с 12 мая стоит в порту Бейрута. Оно было арестовано по решению судебных властей.

Как заявлял в августе в беседе с ТАСС второй помощник капитана Дмитрий Гутковский, экипаж не получает зарплату уже несколько месяцев, а турецкий судовладелец не выходит на связь. Экипаж состоит из 12 человек — двух граждан РФ и десяти граждан Азербайджана.