Киев, , 15:15 — REGNUM У 57% опрошенных граждан Украины не вызывает доверия официальная статистика о количестве заразившихся короновирусом. К такому выводу пришла социологическая компания Research & Branding Group. Отчёт о проведённом исследовании опубликован на официальном сайте организации.

«В сентябре 2020 года большинство украинцев (57%) в целом не доверяли официальной статистике о количестве заражённых COVID-19: 34% потому что, по их мнению, эти данные преувеличивают число больных, а 23% — потому что умаляют», — сказано в сообщении.

68% опрошенных назвали коронавирус угрозой для всего общества или для значительной его части. 42% респондентов считают, что ответственность за рост числа заразившихся в равной степени лежит на власти и на населении страны, а 28% считают, что только на населении.

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Опрос проводился с 5 по 15 сентября. Всего был опрошен 1801 совершеннолетний житель подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что на Украине коронавирусом заразился глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

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