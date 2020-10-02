Москва, , 15:15 — REGNUM Радушие и открытость людей выражается в рукопожатиях и поцелуях. И в рабочей среде, и в дружественных компаниях люди приветствуют друг друга, нарушая социальную дистанцию. Денис Проценко абсолютно прав: этим летом многие люди потеряли связь с реальностью, у них притупилась восприятие угрозы заболеть коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сегодня мы по сути пожинаем плоды безответственного социального поведения, нарушения эпидемиологических норм безопасности граждан вне домашних условий.

Растущая статистика заболевания пандемий коронавируса демонтирует бурное распространение болезни года в густонаселённых мегаполисах.

Вслед за Москвой дурные вести могут прийти из городов Ближнего Подмосковья, а их почти 20 и все они условно разделены со столицей МКАДом, их суммарное население превышает 3 млн человек.

Химки, Красногорск, Королев, Одинцово, Балашиха, Люберцы, Долгопрудный стали за последние 20 лет сверхуплотнёнными городами и, значит, риски быстрого роста инфицированными жителями в них очень высокие. Больше половины трудового населения этих городов работает в Москве.

На сегодняшний день самые негативные данные по новым заболеваниям будут приходить из крупных российских мегаполисов. Ученые прогнозируют спад только к началу декабря. Это значит, что уже сейчас нужно принимать бескомпромиссные меры для минимизации потерь жизней граждан и экономики.

Надо строго соблюдать все рекомендованные профильными врачами нормы поведения в общественном пространстве, соблюдать гигиену, минимизировать риски соприкосновения с любыми предметами: перила, кнопки лифта, дверные ручки, копки банкоматов.

Важно отметить, что по моим наблюдениям, уже почти 100% пассажиров общественного транспорта надевают маски», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главврач больницы №40 Денис Проценко заявил, что нарушение санитарных правил, в том числе возвращение к рукопожатиям и объятиям в быту, спровоцировали рост числа заражения коронавирусом в Москве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Читайте также: Проценко объяснил динамику заражения коронавирусом в Москве