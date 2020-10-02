Варшава, , 15:10 — REGNUM 16-летняя девушка, которая напала на одноклассников в средней школе № 5 польского городка Зелена-Гура, не будет привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщил заместитель председателя районного суда в Зелена-Гуре Томаш Голеневский. Об этом передает Dziennik.

«Нападавшей было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления в виде причинения умеренного вреда здоровью потерпевших. Но законом установлено, что по данной статье Уголовного кодекса может нести ответственность только совершеннолетний преступник», — подчеркнул Голеневский.

Однако ограничительные меры для девушки все-таки могут быть применены, но только в соответствии с Законом о несовершеннолетних правонарушителях. За такое преступление школьнице может полагаться направление в воспитательное учреждение, которое она не сможет покинуть без решения суда. Там используются не тюремные, а воспитательные и лечебные меры.

Напомним, 29 сентября в средней школе № 5 польского города Зелена-Гура ученица пронесла в здание учебного заведения холодное оружие и совершила нападение на одноклассников прямо во время урока.