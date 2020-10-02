Чебоксары, , 15:09 — REGNUM Вице-премьер Чувашии Алла Салаева призвала глав муниципальных образований и городских округов активизировать работу мобильных групп и усилить информирование населения об основных мерах профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. Ситуация очень серьёзная, заявила она на заседании республиканского оперштаба по COVID-19 2 октября.

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Она напомнила, что на этой неделе рабочая группа оперштаба посетила с проверкой города Ядрин и Алатырь. Были выявлены нарушения в части несоблюдения масочного режима в организациях торговли и общепита, общественном транспорте, формальный подход к проведению входного фильтра в образовательных организациях, на предприятиях.

«Ситуация очень серьезная, нельзя самоустраняться. На следующей неделе проведем ещё ряд проверок», — подчеркнула вице-премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чувашские власти высказали озабоченность ситуацией вокруг коронавирусной инфекции. По данным минздрава республики, за последнюю неделю количество госпитализированных с вирусной пневмонией в республике увеличилось почти на треть.

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