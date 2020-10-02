Казань, , 15:23 — REGNUM В Татарии завершается прививочная кампания от гриппах в общественных местах. Всего в торговых центрах и у станций метро прививку сделали 12 062 человека. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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От полученной вакцины от гриппа для взрослого населения использовано 97,4% и 90,8% — детской вакцины. Первая партия составляла 30% от необходимого общего количества.

В ближайшее время в республику поступит новая партия вакцины против гриппа. До 3 октября желающие смогут сделать прививку на выходе со станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Проспект Победы» и «Дубравная». Для этого нужно иметь при себе медицинскую маску, паспорт или другой, удостоверяющий личность, документ. Перед вакцинацией медработники замерят температуру тела и проверят общее самочувствие.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии вакцинацию от гриппа начали с 24 августа. Всего намерены сделать прививки порядка 2 млн человек или 60% населения республики.

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