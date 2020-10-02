Москва, , 15:05 — REGNUM Сентябрь порадовал жителей Москвы и Подмосковья летним теплом. Наступивший октябрь продлевает бабье лето в московском регионе, передают «Метеоновости».

Читайте также: Водителям в России дали совет, когда сменить резину на зимнюю

По прогнозам синоптиков, октябрь 2020 года ожидается теплее обычного на 1−2 °C. А в первую декаду месяца средняя температура воздуха превысит норму более, чем на 6 °C.

Такая теплая погода в октябре случается нечасто — лишь один раз в семь лет. С 1879 года теплым второй месяц осени в Москве был лишь 36 раз.

Как сообщает ИА REGNUM, первый снег в Москве и Подмосковье синоптики ожидают в конце октября.

Читайте также: 1 октября в Москве ожидается до +20 °C, без осадков