Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Городскую больницу №38 им. Семашко в Петербурге оштрафовали за нарушения во время «первой волны» коронавируса. Об этом сообщили в Пушкинском районном суде. С середины сентября эта больница вновь перепрофилирована целиком на лечение COVID-19.

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За учреждением признали правонарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Выяснилось, что санитарно-эпидемиологическое расследование затеяли еще 20 мая, потому что в больнице коронавирусом заразились 12 пациентов и один сотрудник, а эпидемиологическая обстановка продолжала ухудшаться.

Расследование продолжалось до 17 июля. Оказалось, что в больнице им. Семашко нерегулярно вели журнал термометрии сотрудников, а журналы генеральных и текущих уборок не велись вообще. Не нашлись документы о текущей дезинфекции, в гериатрическом отделении и в отделении сестринского ухода не оказалось дозаторов с антисептиком, в туалетах не было даже жидкого мыла, лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 среди пациентов гериатрического отделения и отделения сестринского ухода не регистрировались. Не велась регистрация и изменения диагноза, выздоровления, летальных исходов в установленном порядке, не соблюдался температурный режим, режим проветривания и обеззараживания воздуха.

На суде представитель больницы №38 вину признал частично. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Добавим, с 12 сентября горбольница им. Семашко вновь перепрофилирована в «ковидарий».

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Это уже не первый случай, когда больницы или поликлиники Петербурга штрафуют за нарушения в разгар пандемии. Заметим, город остается первым по суточной смертности от COVID-19 среди всех регионов РФ уже несколько месяцев подряд.

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Так, 11 сентября Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к ответственности Мариинскую больницу за занос и распространение коронавирусной инфекции в стационаре. Накануне стало известно, что главврач Мариинской больницы ушел в отставку.

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