Чебоксары, , 14:57 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией вызывает озабоченность властей Чувашии. Глава минздрава Владимир Степанов сообщил на заседании оперативного штаба по COVID-19 2 октября, что коэффициент распространения инфекции равен 1,06, процент свободного коечного фонда составляет 41,2%. За последнюю неделю количество госпитализированных с вирусной пневмонией в республике увеличилось почти на треть (по России — на 19,9%). Показатель тестирования на COVID-19 — 109,8 на 100 тыс. населения.

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Между тем и.о. руководителя Роспотребнадзора по ЧувашииЕлена Прокопьева считает, что ситуация с COVID-19 в Чувашии лучше, чем в целом по стране. Еженедельный прирост заболеваемости по республике составляет 0,3%, в то время как по Российской Федерации — 0,6%. Также, по ее словам, снизилось количество заболеваний в бессимптомной форме — с 28 до 17%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Чувашии по состоянию на 2 октября инфицированы коронавирусом 8650 человек. За истекшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 27 жителей региона. Накануне носителями коронавирусной инфекции стали 26 человек. Об этом сообщает

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