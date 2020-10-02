Иерусалим, 2 октября 2020, 14:56 — REGNUM Тот факт, что президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, из-за возраста и избыточно веса попадает в группу риска, ещё не говорит о том, что болезнь обязательно будет протекать в тяжёлой форме. Такое мнение высказал израильский врач-пульмонолог, директор клиники пульмонологии ашдодской больницы Ассута Даниэль Старобин.
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По его словам, даже при наличии хронических заболеваний болезнь может пройти легко.
Он пояснил, что вероятность развития тяжёлой формы у 70-летнего пациента в десять раз выше, чем у 30-летнего без хронических заболеваний.
Принимая во внимание тот факт, что первая леди США Мелания Трамп на 20 лет моложе президента США и очевидно не страдает избыточным весом, это снижает вероятность тяжёлого протекания болезни, считает директор клиники.
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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Также коронавирус был выявлен у его супруги Мелании Трамп. Американский лидер подчеркнул, что немедленно уходит на карантин. По словам лечащего врача Трампа Шона Конли, президент США и его супруга чувствуют себя хорошо.