Москва, , 14:52 — REGNUM Москва и в первую волну пандемии «отметилась» хорошими результатами. Да, на начальном этапе столица лидировала по числу заболевших. Что в условиях мегаполиса, «толкучки» в транспорте, скученности на рабочих местах было оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Впрочем. в дальнейшем в Москву были стянуты дополнительные силы, экстренно построены новые госпитали для приема больных коронавирусом (благо, у города денег много), переброшены врачи из регионов и так далее. В итоге пандемия в значительной степени переместилась в «провинцию», дав Москве вздохнуть несколько свободней.

Однако последние данные по заболеваемости говорят о том, что столица опять выходит в лидеры. Если в целом по стране темпы увеличения количества заболевших еще приемлемые, то вот в столице они явно вызывают опасения.

Причины те же — колоссальная плотность населения, необходимость ежедневно пользоваться общественным транспортом, который переполнен, скученностью людей в офисах — все это практически сводит на «нет» всякие усилия по борьбе с распространением заразы.

Неудивительно, что на этом фоне власти Москвы порекомендовали перевести на удаленную работу до 50% сотрудников.

Учитывая, что в столице мало предприятий, связанных с производством реальной продукции (их планомерно выводили за МКАД), но огромное количество офисов, это вполне реально. Так как именно офисного работника легче всего перевести на удаленную работу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по распоряжению властей Москвы, столичные работодатели с 5 октября должны будут отправить на «удаленку» не менее 50% работников.

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