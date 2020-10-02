Колтуши, Ленинградская область, , 14:57 — REGNUM В Ленинградской области одну школу в Колтушах целиком закрыли на карантин из-за появления коронавирусной инфекции, еще десятки классов переведены на дистанционное обучение. Об этом 2 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по образованию Ленобласти.

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В настоящий момент в Ленинградской области на дистанционное обучение переведены 45 классов и целиком одна школа в городе Колтуши Всеволожского района. На карантине ученики и учителя будут находиться две недели — до середины октября.

«Вместе с тем, с 1 сентября уже открылись после карантина почти полностью одна школа в Киришах и 41 класс в других школах», — пояснил собеседник агентства.

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Закрытых детских садов в регионе нет, однако на карантин помещены три группы. При этом вернулись к полноценной работе после двух недель карантина два детских сада в Гатчинском районе и шесть групп в других детских садах.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергея Тарасова, в Ленобласти сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация, поэтому отправлять школьников на дистанционное обучение пока не планируют.

«Никаких планов по досрочным каникулам, никаких планов перевести всю Ленинградскую область, систему образования, на дистанционное обучение — у нас нет», — уточнил чиновник телеканалу ЛенТВ24.

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